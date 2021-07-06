Apartman boşluğundan kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve Asayiş ekipleri tarafından düzenlenen huzur operasyonundan polislerden kaçan bir kişi apartman boşluğunda yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve Asayiş ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi'nde uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen R.K., isimli kişi gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada 12 parça halinde satışa hazır toplamda 14.95 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. Şüphelilerin evin kapısını kilitlenmesi üzerine çilingir yardımı ile kapıyı açan polisler B.E.P., isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada ise E.S. isimli kişinin tuvaletin penceresinden kaçtığını gördü. Apartman boşluğuna kaçan E.S., 4'üncü kata kadar kaçtı. Şüpheli polis ekiplerince 4'üncü katta apartman boşluğunda yakalandı. Yapılan üst aramalarında ise B.E.P. isimli kişinin üstünden 3 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Apartman boşluğundan kaçmaya çalışan şüphelinin yapılan GBT kontrolünde ise, Basit yaralama, Hakaret, Tehdit, Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, Yaralama suçlarından arandığı ayrıca bina için de muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında suçundan 4 Yıl 2 Ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.S., isimli kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN