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Apartman çatısı küle döndü - Son Dakika

Apartman çatısı küle döndü

13.02.2022 11:08
Apartman çatısı küle döndü

Kocaeli'de 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, çatıya da sirayet etti.

Kocaeli'de 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, çatıya da sirayet etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çatı ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Çayırbaşı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın en üst katındaki kullanılmayan dairede çıkan yangın, çatıya sirayet etti. Yangını fark eden apartman sakinleri binayı tahliye edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 5 araçla yangına müdahale etmeye gelen itfaiye ekipleri; bir yandan vinç yardımıyla çatıdaki yangını, diğer yandan da çatıdan aşağıya düşen parçaları söndürmeye çalıştı. Korku dolu anlara sebep olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan kimsenin etkilenmediği öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Apartman çatısı küle döndü
Apartman çatısı küle döndü
Apartman çatısı küle döndü
Apartman çatısı küle döndü
Apartman çatısı küle döndü
Apartman çatısı küle döndü
Apartman çatısı küle döndü

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Kocaeli, İtfaiye, Körfez, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Apartman çatısı küle döndü - Son Dakika


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