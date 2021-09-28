Apartman çatısındaki yangın söndürüldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde bir apartmanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin soğutma işlemini yaptığı yangın sonrası maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ