Apartman dairesi yangında büyük zarar gördü
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:37 Kaynak: İHA
'in Edremit
ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre Hamidiye
Mahallesi 517. Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın üst katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayanların ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, 4 itfaiye aracıyla çok kısa sürede yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın, ardından söndürüldü. Yangında dairede büyük çaplı maddi hasar oluştu. - BALIKESİR
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