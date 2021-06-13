Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Varlık Mahallesi Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda bulunan 7 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine yetkililerden yardım istendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu. Dumandan etkilenenlere 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

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