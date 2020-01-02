Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Evde yalnız bulunan çocuk yangın esnasında kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesi Şehitler yolu üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katından yükselen dumanı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Mahmut Girgin'e ait evde hasar oluştu.


Yangın sırasında evde bulunan bir çocuk evden kendi imkanları ile çıkarken, çocuğun babasının işte olduğu ve annesinin ise yangın sırasında markette gittiği öğrenildi. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden alkol, giyim malzemesi, inşaat malzemesi, ev gereçleri ve mermiler çıktı

Son Dakika Haberleri
20:10 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - AK Parti Ankara Milletvekili İşler - Son Dakika Haber
20:07 Otomobil kanala uçtu: 3 yaralı - Son Dakika Haber
20:05 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - CHP Grup Başkanvekili Özkoç (2) - Son Dakika Haber
19:58 TBMM Genel Kurulu - Son Dakika Haber
19:55 Bilgisayar oyunu için kardeşini öldürdü - Son Dakika Haber
19:48 Son dakika: Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı sonrası dünyadan peş peşe tepkiler - Son Dakika Haber
18:54 Hafter'in "Türk askerini sınırınızda bulacaksınız" diyerek Sisi'den destek istediği iddia edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 20:15:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]