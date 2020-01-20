Apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ahmet Aydın'a ait 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman kısa sürede binaya yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak evde bulunan Bahadır Bektaş Doğmuş'u (25) dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen Doğmuş, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.