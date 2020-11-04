Apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir apartman dairesinde çamaşır kurutma makinesinin alev alması sonucu çıkan yangında mahsur kalan Fethiye Atıcı (72), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Bağlar Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki U.D.'ye ait evde çamaşır kurutma makinesinin alev alması sonucu saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, binayı tahliye ederken, yalnız yaşadığı 3'üncü kattaki evinde mahsur kalan Fethiye Atıcı, balkona uzatılan merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen Atıcı'ya ilk müdahalesi sağlık görevlilerince yapıldı. Atıcı'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis, çevrede toplanan vatandaşları ise uyararak, uzaklaştırdı. Yangın, yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.