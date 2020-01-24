Apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

6 saat önce

ADIYAMAN'da, 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü, System.String[]

ADIYAMAN'da, 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Tercan Arslan'a ait daireden alevler yükseldiğini görenler, polis ile itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri içeride olanları tahliye edip, yangına müdahale etti. Bir saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


İtfaiye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:09 Kaynak: DHA
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