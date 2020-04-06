Apartman dairesinde kumar oynayan 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Uzunmustafa Mahallesi 737. Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanda yaşayanlar, zemin kattaki daireden gelen sesler üzerine polisi aradı. İhbar üzerine polis ekipleri, daireye baskın düzenledi. Polisin geldiğini gören 5 kişi pencereden atlayarak kaçarken, 10 kişi kumar oynarken yakalandı. 10 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre toplam 3 bin 920 lira para cezası kesildi.

DÜZCE'de, 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede kumar oynayan 10 kişi yakalandı. Kumar oynayanlara toplam 3 bin 920 lira para cezası kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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