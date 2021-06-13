Apartman dairesinde patlama: 1 yaralı - Son Dakika

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Apartman dairesinde patlama: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da bir evde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartmandaki diğer dairelerde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre olay, Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi Temelli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, apartmandaki bir dairede meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına 4 araç ve 10 personelle kısa sürede müdahale etti.

Evde bulunan bir kişi yaralandı

Patlama esnasında evde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle apartmanda bulunan diğer evlerde ise maddi hasar oluştu. Öte yandan, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Hanifi Acar da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Tüp kaynaklı olma ihtimali yüksek

Öte yandan, patlamaya evde bulunan tüpün sebep olma ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.