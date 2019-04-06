Apartman Dairesinden 47 Kedi, 6 Köpek ve 1 Kaplumbağa Çıktı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, mahalleli tarafından kötü koku yayıldığı için şikayet edilen eve gelen ekipler, eşya yığınları içinde 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa buldu.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, mahalleli tarafından kötü koku yayıldığı için şikayet edilen eve gelen ekipler, eşya yığınları içinde 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa buldu. Ev sahibinin vermek istemediği hayvanlar, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Blediye ekipleri evde ilaçlama yaptı.



Manavkuyu Mahallesi 234 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanda yaşayanlar, 5'inci kattaki dairede çok sayıda kedi ve köpeğin tutulduğunu, hayvanların ölüme terk edildiğini ve kötü kokular yayıldığını bildirerek, Bayraklı Kaymakamlığı ile Bayraklı Belediyesi'ne şikayetçi oldu. Bayraklı Belediyesi'ne bağlı ekipler de mahkeme kararıyla, eve geldi. Polis ve zabıta görevlilerinin de eşlik ettiği ekipler, evdekilerin açmadığı kapıyı çilingire açtırarak, içeri girdi. Yoğun koku nedeniyle maske takmak zorunda kalan belediye görevlileri, yığın haline getirilmiş eşyalar arasında 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa buldu. Evde olan B.E. ile bir yakını ise görevlilere tepki göstererek, hayvanları vermek istemedi. Ev sahipleri güçlükle sakinleştirilirken, Bayraklı İlçe Hayvanları Koruma Komisyonu yetkilileri ile Bayraklı Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvanlarla tek tek ilgilendi.



HAYVANLAR SAHİPLENDİRİLECEK



Hayvanlar Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kedi ve köpeklerin tedavilerinin ardından sahiplendirileceği, kaplumbağanın ise Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi



Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde ilaçlama çalışması yaptı. Mahalle sakinleri, uzun süredir büyük sorun yaşadıklarını, belediye ekiplerinin müdahalesiyle nefes alabildiklerini söyledi.



2015 YILINDA DA AYNISINI YAPMIŞ



B.E'nin evine, belediye ekiplerinin 2015 yılında da müdahale ettiği, o dönemde de eşya yığınları arasında hayvan ölüleri bulunduğu öğrenildi.



- İzmir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Seçimi Kaybeden Kemalpaşa Belediye Başkanı, Görevi Bırakmadan Önce 300 İşçiyi Kovdu

Trump: ABD Merkez Bankası Faizi Düşürmeli

Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Paylaşımı Farkı Gözler Önüne Serdi

İş Yeri Dışında Mevzuata Aykırı Satışlara 767 Bin 563 Lira Ceza Kesildi