Apartman dairesine çatıdan girip, eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü - Son Dakika

Apartman dairesine çatıdan girip, eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü

23.03.2021 03:38
Apartman dairesine çatıdan girip, eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Erkan Sivrikaya (52), benzerine film senaryolarında rastlanabilecek korkunç bir plan yaparak, boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Meral Sivrikaya'yı (50) öldürdü.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Erkan Sivrikaya (52), benzerine film senaryolarında rastlanabilecek korkunç bir plan yaparak, boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Meral Sivrikaya'yı (50) öldürdü. 6 katlı binanın çatısından sarkıttığı ip ile 5'inci katta oturan kızının yanında kalan eşini defalarca bıçaklayan cinayet şüphelisi Erkan Sivrikaya, kaçarken apartman sakinlerince yakalanıp, polise teslim edildi.

Olay, gece yarısı Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'nde bulunan 6 katlı Çimen Apartmanında eydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Meral Sivrikaya, iki hafta önce evini terk ederek, kızı Özlem Yılmaz'ın yanında kalmaya başladı. Erkan Sivrikaya, iddiaya göre eşiyle barışmak için kızının yaşadığı apartmana gitti. Kapının kendisine açılmaması üzerine Erkan Sivrikaya, benzerine film senaryolarında rastlanabilecek korkunç bir plan yaptı.

ÇATIDAN İP SARKARAK İKİ KAT İNDİErkan Sivrikaya, kapının açılmaması üzerine elinde ip ile apartmanın çatısına çıktı. Çatıdan ip ile ilk olarak altıncı kattaki dairenin balkonuna daha sonra da kızının yaşadığı beşinci kata sarkarak inen Erkan Sivrikaya, eve girip, eşiyle tartışmaya başladı. Eşini barışmaya ikna edemeyen Erkan Sivrikaya, bu sırada yanında getirdiği bıçakla iki çocuğunun annesi Meral Sivrikaya'yı balkonda vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Sivrikaya'nın çığlıkları üzerine kızı Özlem Yılmaz ve eşi yardıma koştu.KAÇARKEN, APARTMAN SAKİNLERİ YAKALAYIP DARBETTİÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erkan Sivrikaya, elinde bıçakla apartmandan kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanıp, darbedildi. Cinayet şüphelisi daha sonra olay yerine gelen polise teslim edildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erkan Sivrikaya'yı gözaltına aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Meral Sivrikaya ise sağlık ekibinin müdahalesine rağmen balkonda hayatını kaybetti. Polis ekipleri apartmanda detaylı inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası Meral Sivrikaya'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Meral Sivrikaya'nın yakınları ise kendi aralarında küfürleşerek kavga etti. Polis ekipleri yaşanan gerginlik nedeniyle aile yakınlarını polis merkezine götürdü.


Apartman dairesine çatıdan girip, eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü
Apartman dairesine çatıdan girip, eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü
Apartman dairesine çatıdan girip, eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü
Apartman dairesine çatıdan girip, eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü
Apartman dairesine çatıdan girip, eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü
Apartman dairesine çatıdan girip, eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü
Apartman dairesine çatıdan girip, eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü
Apartman dairesine çatıdan girip, eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü
Apartman dairesine çatıdan girip, eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü

Pamukkale, Cinayet, Denizli, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Apartman dairesine çatıdan girip, eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü - Son Dakika


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