Apartman dairesinin alev alev yandığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Apartman dairesinin alev alev yandığı anlar kamerada - Son Dakika

Apartman dairesinin alev alev yandığı anlar kamerada

6 saat önce

Sultanbeyli'de apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle evin penceresinden alev ve dumanlar yayıldı.

Apartman dairesinin alev alev yandığı anlar kamerada, System.String[]

Sultanbeyli'de apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle evin penceresinden alev ve dumanlar yayıldı. İtfaiye yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sultanbeyli Fatih Mahallesi Adil Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında bir apartmanın en üt katındaki dairede yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle evin penceresinden dışarı yoğun duman ve alevler yayıldı. Vatandaşlar panik ile yangını izlerken bazı vatandaşlar da itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.


Apartman dairesinin alev alev yandığı anlar ve vatandaşın yaşadığı panik cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde ev alev alev yanıyor ve vatandaşlar panik içerisinde itfaiyeyi arıyor. - İSTANBUL

Sultanbeyli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:59 Kaynak: İHA
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