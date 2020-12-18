Apartman emekçilerine İzmir Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı - Son Dakika

Apartman emekçilerine İzmir Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

18.12.2020 12:17
Apartman emekçilerine İzmir Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı, System.String[]

İzmir'de 30 Ekim depreminin en çok etkilediği Bayraklı'nın Mansuroğlu, Manavkuyu ve Adalet mahallelerinin muhtarlarıyla buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremde evini ve işini kaybeden 17 apartman görevlisinin belediye bünyesinde işe girişinin yapıldığını müjdeledi.

İzmir'de 30 Ekim depreminin en çok etkilediği Bayraklı'nın Mansuroğlu, Manavkuyu ve Adalet mahallelerinin muhtarlarıyla buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremde evini ve işini kaybeden 17 apartman görevlisinin belediye bünyesinde işe girişinin yapıldığını müjdeledi.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremden en çok etkilenen Bayraklı'nın Mansuroğlu Mahalle Muhtarı Yasemen Yavuzcezzar, Manavkuyu Mahalle Muhtarı Fatma Ceylan ve Adalet Mahallesi Muhtarı Ali Uluç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ali Kılıç'ın da katıldığı ziyarette, muhtarlar depremin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Soyer'e teşekkür etti.

Mansuroğlu Mahalle Muhtarı Yasemen Yavuzcezzar, çok zor bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Depremin ardından sizin eliniz hep üzerimizdeydi. Bizi dinlediniz. Size teşekkür ediyorum" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de muhtarlara teşekkür ederek, "İşini bu kadar severek yapan ve bu kadar onun ağırlığını bilerek çalışan sizler iftihar vesilesi oldunuz. İyi ki bu kadar içtenlikle, kendinizi feda ederek çalışıyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey. Bu satın alınacak bir şey değil. Para ve pulla ölçülecek bir şey değil" diye konuştu.

17 apartman görevlisinin işe girişi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi veren Soyer, "Apartman görevlileri hem evini hem de işini kaybetti. Biz de onlara özel bir ihtimam gösterdik. 17 arkadaşımızın işe girişini yaptık. İşyeri sahibi ve apartman görevlisi konumunda gerçekten kimseyi mağdur bırakmak istemiyoruz" dedi. Tunç Soyer, muhtarlardan yardım alamayan, sıkıntı yaşayan depremzedeleri kendilerine bildirmelerini de istedi.

"Biz hep buradayız"

Deprem sırasında da sonrasında da görev başında olduklarını kaydeden Soyer, "Biz hep buradayız. Birileri geliyor, gidiyor ama biz kalıcıyız. Bizim sırtımızı dönüp gitme lüksümüz yok. İçiniz rahat etsin. Bakanlıkça yürütülen bazı çalışmalar var. Bizim yasa gereği oradaki birçok çalışmaya müdahil olmamız mümkün değil. Ama buna rağmen yurttaşlarımızı yalnız bırakmayız. Kimin haksızlığa uğradığına dair ne talebi varsa, onun gereğini yapmak için kendilerinin yanlarında oluruz" diye konuştu. - İZMİR

Apartman emekçilerine İzmir Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı
Apartman emekçilerine İzmir Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı
Apartman emekçilerine İzmir Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Apartman emekçilerine İzmir Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı - Son Dakika


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