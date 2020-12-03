Apartman girişinde bulunan bebeğe devlet koruması - Son Dakika

OSMANİYE'de, apartman girişine terk edilmiş bulunan 1 aylık kız bebek, devlet korumasına alındı. Polis ekipleri, yeni doğan bebeğin ailesini tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Site içinde bulunan binalardan birinin giriş kapısı önünde puset olduğunu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekilerin hemen sahip çıktığı bebek, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülerek muayene edildi. 1 aylık kız bebek, ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli memurlara teslim edildi. Polis, bebeği terk eden kişi ve ailesini tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.