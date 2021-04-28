Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü (4) - Son Dakika

Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü (4)
28.04.2021 17:27
TUTUKLANDISamsun'da, eşi Ayşe Cenikli'yi tabancayla başından vurarak, öldüren Bülent Cenikli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Samsun'da, eşi Ayşe Cenikli'yi tabancayla başından vurarak, öldüren Bülent Cenikli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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