Son dakika... Apartman girişindeki bisikletin çalınma anı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın girişindeki bisikletin çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçen hafta, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Harman Sokak'taki bir apartmanın girişinde meydana geldi. Binanın girişine bırakılan bisiklet, üzerinde kapüşonlu mont bulunan maskeli bir kişi tarafından çalındı. Bisikletinin yerinde oladığını fark eden Sabri Kula da polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bisikletin çalınma anı, binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü;

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),