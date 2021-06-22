APARTMAN GİRİŞİNDEKİ MAZGAL DEMİRİNİN ÇALINMASI KAMERADA - Son Dakika

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OSMANİYE'de bir site girişindeki mazgal altına konulan demir ayaklığın çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Polis tarafından yakalanan şüpheli A.B. (27) adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Beycioğlu Ali Ağa Caddesinde ki bir sitenin girişinde bulunan mazgalın altındaki demir ayaklığın yerinde olmadığını görenler polise bilgi verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, görüntülerde şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan A.B. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli kısa sürede yakalandı. Mazgal demirini hurdacıya sattığını söyleyen şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.