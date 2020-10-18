Apartman görevlileri sorunları anlattı, Başkan Batur çözüm üretti - Son Dakika

Apartman görevlileri sorunları anlattı, Başkan Batur çözüm üretti

18.10.2020 13:33
Apartman görevlileri sorunları anlattı, Başkan Batur çözüm üretti, System.String[]

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'taki apartman görevlileri ile düzenlenen toplantıların ikincisinde Güzelyalı ve Mehmet Ali Akman mahallelerinde görev yapan apartman görevlileri ile bir araya geldi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'taki apartman görevlileri ile düzenlenen toplantıların ikincisinde Güzelyalı ve Mehmet Ali Akman mahallelerinde görev yapan apartman görevlileri ile bir araya geldi.

İlki Alsancak ve Kahramanlar Mahallelerini kapsayan Apartman Görevlileri Toplantıları'nın ikincisi Güzelyalı ve Mehmet Ali Akman mahallelerinde görev yapan apartman görevlilerinin katılımıyla gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP İzmir il yöneticileri, Güzelyalı Mahalle Muhtarı Nedim Altan ile Güzelyalı ve Mehmet Ali Akman mahallelerindeki apartman görevlileri katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının yayınlanması ile başlayan toplantıda, apartman görevlileri sorunlarını anlatma ve taleplerini birinci elden iletme imkanı buldu. Toplantıda, apartman görevlilerinin sorun ve taleplerini sadece toplantılarda değil, Konak Belediyesi'nin 0 533 071 55 65 numaralı WhatsApp hattı üzerinden de 7/24 iletebileceklerini vurgulayan Başkan Batur, "Sizler bizim için önemlisiniz, her zaman yanınızdayız" dedi.

"Apartman görevlileri arı gibi çalışıyor"

Apartman görevlilerinin aileleriyle birlikte büyük emekle ve fedakarlıkla çalıştıklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, apartman görevlilerini çalışkan arılara benzeterek, emekleri için teşekkürlerini iletti. Düzenledikleri toplantılar ile apartman görevlilerinin haklarının korunması ve daha ileriye gitmesi için bir yol haritası oluşturacaklarının altını çizen Başkan Batur, "Apartman görevlileri, sosyal haklarının korunması ve daha ileri gitmesi konusunda şimdiye kadar ihmal edilmiş bir iş kolundalar. Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda partimiz bu konuda bir çalışma yönetiyor. Kendi içinizdeki örgütlenme modeli hukuksal haklarınız korunması kıdem tazminatı yönelik el kitabı hazırladık. Yıllardan beri bu çalışmaları yürütüyorsunuz. Ailelerinizin de çok büyük emeği var. Sizlerin en azından bir dernek çatısı altında bir arada olmanızı sağlayacak bir modeli geliştirmek istiyoruz. Bunun modelini ve yol haritasını sizlerden gelen fikirler ile oluşturacağız. Ben sizleri dinlemek istiyorum. Çünkü siz devamlı bu kentin sokaklarında arı gibi çalışıyorsunuz" dedi.

Toplantıda söz alan CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da apartman görevlilerinin haklarını korumak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

"Burada olmak kendimizi önemli hissettirdi"

Güzelyalı ve Mehmet Ali Akman mahallelerinde görev yapan apartman görevlilerinin tek tek söz aldığı toplantıda, yaşanan sorunlar anlatıldı. Bazı apartman görevlilerinin apartmanlarında dezenfeksiyon yapılması talebi üzerine Başkan Batur, "Biz bu salondan çıkmadan, siz apartmana dönmeden dezenfeksiyon tamamlanmış olacak" diyerek apartmanların dezenfekte edilmesi yönünde talimat verdi. Kendilerini dinlediği, sorunlarla birebir ilgilendiği için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a teşekkür eden apartman görevlileri duygularını, "Bize değer verdiğiniz için, bizlerin arkasında olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Burada olmak kendimizi önemli hissettirdi" sözleriyle dile getirdi. - İZMİR

Apartman görevlileri sorunları anlattı, Başkan Batur çözüm üretti
Apartman görevlileri sorunları anlattı, Başkan Batur çözüm üretti
Apartman görevlileri sorunları anlattı, Başkan Batur çözüm üretti
Apartman görevlileri sorunları anlattı, Başkan Batur çözüm üretti
Apartman görevlileri sorunları anlattı, Başkan Batur çözüm üretti
Apartman görevlileri sorunları anlattı, Başkan Batur çözüm üretti

Abdül Batur, Güzelyalı, Apartman, Konak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Apartman görevlileri sorunları anlattı, Başkan Batur çözüm üretti - Son Dakika

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