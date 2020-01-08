Apartman görevlilerine MEB onaylı budama eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Apartman görevlilerine MEB onaylı budama eğitimi - Son Dakika

Apartman görevlilerine MEB onaylı budama eğitimi

6 saat önce

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından apartman görevlilerine MEB onaylı olarak verilen budama eğitimleri kapsamında apartman görevlileri, temel budama prensiplerini, meyve ağaçlarında ve süs bitkilerinde nasıl budama yapılması gerektiğini öğrenme imkanı buluyor.

Apartman görevlilerine MEB onaylı budama eğitimi, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından apartman görevlilerine MEB onaylı olarak verilen budama eğitimleri kapsamında apartman görevlileri, temel budama prensiplerini, meyve ağaçlarında ve süs bitkilerinde nasıl budama yapılması gerektiğini öğrenme imkanı buluyor.


Beylikdüzü Belediyesi, mesleki uzmanlık adına ücretsiz olarak verdiği eğitimlere devam ediyor. İlk olarak Beylikdüzü Bizimkent ve Basındoğa Siteleri'nin apartman görevlileri ile başlayan ve haftada iki gün verilen budama eğitimiyle apartman görevlileri doğru budama tekniklerini öğrenme imkanı buluyor. Eğitim süresinin tamamlanması sonucunda apartman görevlileri her yerde geçerli olacak sertifikalarla budama uzmanı olarak yeşil Beylikdüzü için doğru budama uygulamaları yapacak.


MEB onaylı eğitim mesleki uzmanlık elde etmelerini sağlayacak


Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Çağrı Çebi daha yeşil bir Beylikdüzü için eğitimlerin önemine değinerek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak apartman görevlilerimizin mesleki uzmanlık elde etmeleri adına attığımız adımlar bizler için oldukça önemli bir noktada duruyor. Budama eğitimlerimizde apartman görevlilerimizin teorik bilgileri saha uygulamalarında pekiştirmesini sağlıyoruz. İlk olarak iki sitede başlayan eğitimlerin talep doğrultusunda Beylikdüzü'nün diğer sitelerinde de devam etmesini diliyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak daha yeşil bir Beylikdüzü için yürüttüğümüz eğitimlere hız kesmeden devam edecek ve birlikte üreteceğiz" dedi.


Teorik bilgileri uygulama imkanı buluyorlar


Kesim tekniklerinde ve form vermede yapılan yanlışlıkları düzeltmeyi hedefleyen eğitimler boyunca apartman görevlileri ile temel budama prensipleri, meyve ağaçları ve süs bitkilerinde budama teknikleri ve nasıl form verilmesi gerektiğine dair bilgiler paylaşılıyor. Uygulamalı eğitimler katılımcılar için büyük avantaj sağlarken herhangi bir fırtına veya doğal afette ortaya çıkan tehlikeler veya bir hastalıktan kaynaklı şekil bozukluklarında nasıl kesim yapılması gerektiğini budama eğitimleri neticesinde öğreniyor. - İSTANBUL

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
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