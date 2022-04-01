APARTMAN GÖREVLİSİ, BUDADIĞI AĞAÇTAN DÜŞEREK YARALANDI - Son Dakika
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APARTMAN GÖREVLİSİ, BUDADIĞI AĞAÇTAN DÜŞEREK YARALANDI

01.04.2022 09:00

BOLU'da, apartman görevlisi Orhan Şahin (56), budadığı ağaçtan düşerek yaralandı.

BOLU'da, apartman görevlisi Orhan Şahin (56), budadığı ağaçtan düşerek yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta bulunan Köstendil apartmanının önünde meydana geldi. Apartman görevlisi Orhan Şahin, apartman önündeki ağacı budarken yaklaşık 2,5 metre yükseklikten yere düştü. Merdiven ile çıktığı ağaçtan yere düşen Şahin, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şahin, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şahin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

APARTMAN GÖREVLİSİ, BUDADIĞI AĞAÇTAN DÜŞEREK YARALANDI
APARTMAN GÖREVLİSİ, BUDADIĞI AĞAÇTAN DÜŞEREK YARALANDI
APARTMAN GÖREVLİSİ, BUDADIĞI AĞAÇTAN DÜŞEREK YARALANDI

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Orhan Şahin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel APARTMAN GÖREVLİSİ, BUDADIĞI AĞAÇTAN DÜŞEREK YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: APARTMAN GÖREVLİSİ, BUDADIĞI AĞAÇTAN DÜŞEREK YARALANDI - Son Dakika
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