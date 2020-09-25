Apartman görevlisi darp etti, baba şikayetçi oldu - Son Dakika

Apartman görevlisi darp etti, baba şikayetçi oldu

Apartman görevlisi darp etti, baba şikayetçi oldu Sivas'ta apartman görevlisin asansöre tükürdüğü iddiası ile küçük çocuğu tokatladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Apartman görevlisi darp etti, baba şikayetçi oldu

Sivas'ta apartman görevlisin asansöre tükürdüğü iddiası ile küçük çocuğu tokatladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Baba, karakola giderek apartman görevlisinden şikayetçi oldu

SİVAS - Sivas'ta apartman görevlisin asansöre tükürdüğü iddiası ile küçük çocuğu tokatladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Baba, karakola giderek apartman görevlisinden şikayetçi oldu.

İddaya göre Seyrantepe mahallesinde bulunun bir apartmanda yaşayan Büşra ve Raif Kebapçı çiftinin oğulları 7 yaşındaki Ege Şadi Kebapçı asansörde tükürdü. Tükürüğü gören apartman görevlisi U.K. küçük çocuğun boynuna vurdu. Apartman görevlisinin çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Ege Şadi Kebapçı'nın ailesi olayı duydu ancak inanmadı. Daha sonra güvenlik kamerasını inceleyen aile şaşkına döndü. Küçük çocuğa şiddet uygulandığı anı gören Baba Raif Kabapçı, polis karakoluna giderek U.K. dan şikayetçi oldu. Öte yandan apartman görevlisinin güvenlik kameralarının gözükmediği yerlerde de çocuklara fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia etti.

Baba, karakola giderek şikayetçi oldu

Baba Raif Kebapçı, apartman görevlisinin çocuklara psikolojik şiddet de uyguladığını belirterek, "Bizim apartmanın görevlisi benim kendi çocuğumu darp etti. Bunu bana söyledi çocuğum ama ben inanmadım. Aradım görevliyi çocuğuma vurup vurmadığını sordum. Kendisi bana 'hayır' dedi. Daha sonra evi aradım şahitler var dediler. Kamera kayıtlarına baktığımda gerçekten vurduğunu gördüm. Daha öncesinde de yapmış aynı şeyleri ama kameranın olmadığı yerlerde yapmış. O yüzden ispatlayamadığımız için bir şey yapamadık. Bunda da kamera görüntülerini görünce diğerlerinden de emin olduk. Psikolojik olarak çocukları sürekli ağlatıyormuş. Bayağı sıkıntılı bir adam. Görüntüde benim çocuğum asansörde tükürmüş. Suçlu mu suçlu ama bunu gelip bize bildirmesi gerekiyordu. Biz çocuğumuza kendimiz gerekeni yapardık, uyarırdık, söylerdik. Ama kendisi direk tokatlıyor. Kendi kendine ceza dağıtıyor. Keza burada bu çocuk ne yaparsa yapsın senin vurmaya dokunmaya hakkın yok. Ama vatandaş kendi kendine çocukları dövüyor, tekmeliyor, ağlatıyor. Psikolojik şiddet uyguluyor. Şikayete geldim karakola, darp raporu alacağız. Gereken neyse yapılsın isterim" dedi.

Apartman görevlisi darp etti, baba şikayetçi oldu
Apartman görevlisi darp etti, baba şikayetçi oldu
Apartman görevlisi darp etti, baba şikayetçi oldu
Apartman görevlisi darp etti, baba şikayetçi oldu

Apartman, Şiddet, Sivas, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Apartman görevlisi darp etti, baba şikayetçi oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş
Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:51
Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu         
16:31
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 20:43:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Apartman görevlisi darp etti, baba şikayetçi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei