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Apartman görevlisi, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü
6 saat önce
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde apartman görevlisi Hakim Gedük (53), kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:52 Kaynak: DHA
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde apartman görevlisi Hakim Gedük (53), kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, yaşamını yitirdi.
Olay, bu sabah saatlerinde Genç ilçesinde meydana geldi. Apartman görevlisi Hakim Gedük, kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Apartman sakinlerince yerde hareketsiz bulunan Gedük, Genç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Gedük, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
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