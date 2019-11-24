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Son Dakika Güncel Apartman görevlisi, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü - Son Dakika

Apartman görevlisi, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

6 saat önce

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde apartman görevlisi Hakim Gedük (53), kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, yaşamını yitirdi.

Apartman görevlisi, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü, System.String[]

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde apartman görevlisi Hakim Gedük (53), kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, yaşamını yitirdi.

Olay, bu sabah saatlerinde Genç ilçesinde meydana geldi. Apartman görevlisi Hakim Gedük, kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Apartman sakinlerince yerde hareketsiz bulunan Gedük, Genç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Gedük, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:52 Kaynak: DHA
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