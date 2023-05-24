Apartman görevlisi, uyuyan eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
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Apartman görevlisi, uyuyan eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti

Apartman görevlisi, uyuyan eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti

24.05.2023 16:44

Diyarbakır'da bir sitede apartman görevlisi olan Mehmet Denizli, eşi Basra Denizli'yi uyurken tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Mehmet Denizli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Sitede bina görevlisi olarak çalışan Mehmet Denizli, sabah saatlerinde yatakta uyuyan 9 yıllık eşi Basra Denizli'yi tabancayla vurarak öldürdü. Denizli, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu. Olay, Denizli'nin ekmek dağıtımı yapmaması üzerine, bina sakinlerinin yöneticiyi bilgilendirmesi üzerine ortaya çıktı.

ÇİFTİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Yöneticinin talimat verdiği güvenlik görevlisi, aynı yerde çalışan Mehmet Denizli'nin kayınbiraderini aradı. Telefonlara cevap verilmeyince Denizli'nin kayınbiraderi ve bina görevlisi giriş katta bulunan eve, balkondan girdiklerinde, çifti kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartman görevlisi, uyuyan eşini öldürüp, intihara kalkıştı

AİLESİ AĞITLAR YAKTI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Basra Denizli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Denizli ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Basra Denizli'nin cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Basra Denizli'nin cenazesi evden çıkarılırken yakınları gözyaşı dökerek, ağıtlar yaktı. Mehmet Denizli'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Apartman görevlisi, uyuyan eşini öldürüp, intihara kalkıştı
Kaynak: DHA
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Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apartman görevlisi, uyuyan eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika


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