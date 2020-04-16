Apartman görevlisinin testi pozitif çıktı, 3 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Apartman görevlisinin testi pozitif çıktı, 3 bina karantinaya alındı

KAYSERİ'de, apartman görevlisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sitedeki 3 bina karantinaya alındı.

KAYSERİ'de, apartman görevlisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sitedeki 3 bina karantinaya alındı. Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Vezirler Caddesi'nde 6 bloklu Pınar Sitesi'nin A, B, C blokları apartman görevlisi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedaviye alınan bina görevlisinin koronavirüs testli pozitif çıktı. Bunun üzerine sitenin 11'er katlı üç bloğu karantina altına alındı. 66 ailenin yaşadığı siteye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Polis ekipleri binaların kapılarına şerit çekerek, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Binalarda yaşayanların koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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