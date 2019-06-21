Son Dakika Haberleri: Apartman havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu
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Apartman havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Samsun'da bir apartmanın bodrum havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Apartman havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu, System.String[]
Samsun'da bir apartmanın bodrum havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Olay, Sanimsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binada oturan vatandaşlar havalandırma boşluğunda oluşan kötü kokudan şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis burada bir erkek cesediyle karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin, vatandaşların en son Cumartesi günü gördüğü Osman Garip'e ait olduğu tahmin edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
Polis, Samsun, 3. Sayfa
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