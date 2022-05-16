Son dakika haberleri: APARTMAN İNŞAATINDA ÇÖKME: 1'İ AĞIR 3 İŞÇİ YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri: APARTMAN İNŞAATINDA ÇÖKME: 1'İ AĞIR 3 İŞÇİ YARALI

16.05.2022 15:29

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Buca ilçesinde, apartman inşaatında kolonların patlamasıyla meydana gelen çökme sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, apartman inşaatında kolonların patlamasıyla meydana gelen çökme sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Buca Organize Sanayi Bölgesi 2/21'inci Sokak'taki apartmanın inşaatında gerçekleşti. Beton döküm işlemi yapılırken inşaatın taşıyıcı kolonlarının patlamasıyla çökme meydana geldi. İnşaattakilerin durumu ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, beton ve demir yığınlarının arasında kalan Mehmet Onat'ı (63) İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Erol Tatlı (48) ve Ergin Tatlı'yı (31) ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan işçilerden Onat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri: APARTMAN İNŞAATINDA ÇÖKME: 1'İ AĞIR 3 İŞÇİ YARALI
Son dakika haberleri: APARTMAN İNŞAATINDA ÇÖKME: 1'İ AĞIR 3 İŞÇİ YARALI
Son dakika haberleri: APARTMAN İNŞAATINDA ÇÖKME: 1'İ AĞIR 3 İŞÇİ YARALI
Son dakika haberleri: APARTMAN İNŞAATINDA ÇÖKME: 1'İ AĞIR 3 İŞÇİ YARALI
Son dakika haberleri: APARTMAN İNŞAATINDA ÇÖKME: 1'İ AĞIR 3 İŞÇİ YARALI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: APARTMAN İNŞAATINDA ÇÖKME: 1'İ AĞIR 3 İŞÇİ YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: APARTMAN İNŞAATINDA ÇÖKME: 1'İ AĞIR 3 İŞÇİ YARALI - Son Dakika
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