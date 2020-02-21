Apartman inşaatının temel kazısında lahit bulundu - Son Dakika
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Apartman inşaatının temel kazısında lahit bulundu

7 saat önce

İZMİR'de, bir inşaatın temel kazısı sırasında Roma dönemine ait lahit bulundu.

Apartman inşaatının temel kazısında lahit bulundu, System.String[]

İZMİR'de, bir inşaatın temel kazısı sırasında Roma dönemine ait lahit bulundu.

Alsancak Semti Kahramanlar Mahallesi Can Kulduk Sokak'taki bir apartman, kısa süre önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yeni yapılacak bina için de temel kazısı başladı.

Kazı sürerken, işçiler lahit mezar ve lahit kapağı olduğu düşünülen kalıntılar buldu.

Çalışma hemen durdurularak, polise bilgi verildi. Polisin güvenlik önlemi almasının ardından Müze Müdürlüğü'nden gelen görevliler, kalıntıların üzerini kartonla kapattı. 24 Şubat Pazartesi günü uzman ekiplerin alana gelip, detaylı inceleme yapacağı öğrenildi. Tarihi eserin alandan kaldırılacağı süreye kadar inşaat çalışmasına ara verildi.

İnşaat alanında bekçi olarak görev yapan, evli ve 7 çocuk babası Mustafa Kınalı, "Temel kazasında mezar çıktı. İnşaat durdu. Pazartesi uzman ekipler gelecek. Sonrasında inşaat çalışması devam edecek. Polis aralıklarla geliyor. Ben de lahidin güvenliğini sağlıyorum" dedi.

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Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:01 Kaynak: DHA
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