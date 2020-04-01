Apartman kapılarında "Binaya girmeyin anlayışlı olun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Genel Apartman kapılarında 'Binaya girmeyin anlayışlı olun' mesajı - Son Dakika

Apartman kapılarında "Binaya girmeyin anlayışlı olun" mesajı

6 saat önce

Apartman kapılarında "Binaya girmeyin anlayışlı olun" mesajı Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler devam ederken bazı site ve apartmanlar da yabancı misafirlerini kapıya astıkları yazılarla binaya girmemeleri konusunda uyarıyor.

Apartman kapılarında "Binaya girmeyin anlayışlı olun" mesajı

ANTALYA - Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler devam ederken bazı site ve apartmanlar da yabancı misafirlerini kapıya astıkları yazılarla binaya girmemeleri konusunda uyarıyor.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bir sitede ise vatandaşların birçoğu evlerinde kalarak, kendi karantinalarını oluşturdu. Bu sitedeki apartman dairesinde ailesiyle beraber yaşayan ilkokul öğrencisi Miraç Erdoğan (8), koronavirüs önlemleri kapsamında 'Evde kal' çağrısında bulundu. Binanın girişine de yönetici Feyzullah Erdoğan (60 ), tedbir amaçlı bir yazı asarken, torunu Miraç Erdoğan ise dedesine destek verdi. Minik Miraç 'Evde kal' ve 'Evde hayat var' mesajlı bir resim çizerek dedesinin yönetici olduğu binanın girişine astı.

"Torunum yaptığı resimle daha güzel bir mesaj verdi"

Apartmanın yöneticiliğini üstlenen Feyzullah Erdoğan, herkesin bu kötü günlerde daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Torununun yaptığı resimle daha güzel bir mesaj verebileceklerini düşündüğünü söyleyen Erdoğan, "Bir apartman yöneticisi olarak apartmanımızın güvenliği için temas olmadan, burada oturmayan yabancıların girmemesi için böyle yaptık. Torunum da bu resmi kendi çizdi. Sadece yönetici olarak ben bu yazıyı yazdım" dedi.

"Güzel olacağını düşündüğüm için bunu yaptım"

'Evde kal, evde hayat var' yazısıyla çizdiği resimle binada oturanlara ve sokaktan geçen insanlara bir mesaj vermek istediği ifade eden Miraç Erdoğan, dedesinin hazırladığı uyarı metnini gördüğü esnada aklına böyle bir fikir geldiğini ve güzel olabileceğini düşündüğü için bunu yaptığını aktardı.

Apartman kapılarında Binaya girmeyin anlayışlı olun mesajı

Alanya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:04 Kaynak: İHA

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