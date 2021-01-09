Apartman kapılarındaki hidrolik sorunu hırsızların işini de kolaylaştırıyor - Son Dakika

Apartman kapılarındaki hidrolik sorunu hırsızların işini de kolaylaştırıyor

09.01.2021 10:50
Apartman kapılarındaki hidrolik sorunu hırsızların işini de kolaylaştırıyor, System.String[]

Değişen mevsim koşullarıyla birlikte apartman dış kapılarındaki hidroliklerin bakımı yapılmaması durumunda yaşanabilecek sıkıntılar hem kapıya ve hem de hidroliğe zarar verirken, hırsızların işini de kolaylaştırıyor.

Değişen mevsim koşullarıyla birlikte apartman dış kapılarındaki hidroliklerin bakımı yapılmaması durumunda yaşanabilecek sıkıntılar hem kapıya ve hem de hidroliğe zarar verirken, hırsızların işini de kolaylaştırıyor.

Mevsim geçişlerinde olmak üzere yılda 2 kez yapılması gereken hidrolik ayarlarının usta kişilerce yapılması büyük önem arz ederken, amatör şekilde yapılan ayarlar kapılara ve hidroliklere zarar veriyor. Zarar gören hidrolikler kapının kapanmamasına veya çok şiddetli çarpmayla kapanmasına sebep oluyor. Eskişehir'de 18 yıldır anahtarcılık ve çilingir hizmeti veren Ahmet Boz, "Herkesin bildiğini zannettiği fakat kesinlikle yanlış olan bir şey var. Hidroliğin içindeki yağ donmaz. Hidroliğin yazlık ve kışlık ayarı vardır. Yazlık ayarı yazın kapatırken kışın kapatmaz. Kışlık ayarı kışın kapatırken yazın kapının şiddetli çarparak kapanmasına sebep olur. Yani kapı hidroliklerine senede 2 defa ayar yapılması gerekiyor. Ayar yapılmazsa eğer yayla çalışan büyük tokmaklı hidroliklerin yayı kırılabilir, kapı sert çarparsa kapının camı kırılabilir ya da kapı kapanmaz ve hırsızlıklar artar. Hidroliğin asıl amacı rüzgarı ve hırsızları engellemektir" diye konuştu.

"Her işin ustası var ve hidroliğin ustası da çilingirlerdir"

Vatandaşların kendileri yapmaya çalışarak bozduğu hidrolik fiyatlarının kış aylarında daha da yükseldiğini belirten Boz, "İnsanlar 50-60 liradan kaçarken 350-400 liralık hidroliklerini bozuyor. Kışın bu fiyat daha da artıyor. Usta çağırmak yerine kendileri yapmaya çalışırken hidroliği bozuyor. Kısacası her işin ustası var ve hidroliğin ustası da çilingirlerdir" dedi.

"Kapanmayan kapılarda hırsızlık olaylarını arttırıyor"

Hidrolik arızasından dolayı kapanmayan kapılardan dolayı birçok hırsızlığın meydana geldiğini belirten Boz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kapının büyüklüğünü ve ağırlığını hesaplamadan ucuz hidrolik alındığı zaman bu hidrolikler kapının ağırlığına dayanamayıp kırılıyor veya işlevsiz hale geliyor. Kapanmayan kapılarda hırsızlık olaylarını arttırıyor. Hidrolik arızası için çağırıldığımızda sürekli anlatılıyor. Damacanalar çalınıyor, damacanalardaki paralar çalınıyor, ayakkabılar çalınıyor, evlere giriliyor. Son zamanlarda hırsızlıklar inanılmaz derecede arttı. Vatandaşlar başlarına gelmeden olayın ciddiyetini anlayamıyorlar." - ESKİŞEHİR

Apartman kapılarındaki hidrolik sorunu hırsızların işini de kolaylaştırıyor
Apartman kapılarındaki hidrolik sorunu hırsızların işini de kolaylaştırıyor
Apartman kapılarındaki hidrolik sorunu hırsızların işini de kolaylaştırıyor
Apartman kapılarındaki hidrolik sorunu hırsızların işini de kolaylaştırıyor

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Apartman kapılarındaki hidrolik sorunu hırsızların işini de kolaylaştırıyor - Son Dakika


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