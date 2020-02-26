Apartman kapısı 'sert' kapandı diye komşular birbirine girdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Apartman kapısı 'sert' kapandı diye komşular birbirine girdi - Son Dakika

Apartman kapısı 'sert' kapandı diye komşular birbirine girdi

6 saat önce

Eskişehir'de, komşular arasında giriş kapısını 'sert kapatma' nedeniyle çıkan kavga dava konusu oldu.

Apartman kapısı 'sert' kapandı diye komşular birbirine girdi, System.String[]

Eskişehir'de, komşular arasında giriş kapısını 'sert kapatma' nedeniyle çıkan kavga dava konusu oldu.


Edinilen bilgiye göre; olay Emek Mahallesi Eralp Sokakta yaşandı. Dün akşamüstü saat 18: 30 sıralarında ikametine giren şahıs veya şahıslar, apartmanın giriş kapısından girdikleri esnada iddialara göre kapıyı sert bir şekilde kapattı. Yaşanan durum üzerine M.E. (38), R.A. (35) ve Ö.A. (36) isimli komşular arasında sözlü tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle komşular birbirlerini darp etti.


Birbirlerinden şikayetçi olan komşular hakkında; darp, tehdit, hakaret iddiası ile polis ekipleri inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Emek Mahallesi, Eskişehir, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:35 Kaynak: İHA
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