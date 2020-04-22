Apartman sakinleri binayı süsleyerek çocuklarına "23 Nisan" coşkusu yaşattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Apartman sakinleri binayı süsleyerek çocuklarına '23 Nisan' coşkusu yaşattı - Son Dakika

Apartman sakinleri binayı süsleyerek çocuklarına "23 Nisan" coşkusu yaşattı

6 saat önce

İzmir'de bir grup aile, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle 23 Nisan kutlamalarına katılamayacak çocukları için oturdukları apartmanın girişini adeta panayır alanına dönüştürdü.

Apartman sakinleri binayı süsleyerek çocuklarına

İzmir'de bir grup aile, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle 23 Nisan kutlamalarına katılamayacak çocukları için oturdukları apartmanın girişini adeta panayır alanına dönüştürdü.

Konak ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki Barçın Apartmanı sakinleri, çocuklarının 23 Nisan coşkusundan geri kalmaması için etkinlik yapmaya karar verdi.

Bina yöneticisinin önerisi üzerine apartman girişini Türk bayraklarıyla süsleyen komşular, çocuklarından 23 Nisan'a özel resimler çizmelerini istedi.

Çocukların çizdiği resimler, Türk bayrakları ve balonlarla bina girişi adeta sergi alanına çevrilirken, tüm çocukların el ve ayak izlerinin bulunduğu bir pankart da binaya asıldı.

Mahalledeki birçok bina sakini de evlerinin balkonlarına Türk bayrağı astı.

"Çocuklarımız için iyi bir anı olacak"

Bina yöneticisi Kaya Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların salgın nedeniyle 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacağını söyledi.

Binada oturan çocuklardan bu güne özel resim yapmalarını istediklerini aktaran Yalçın, şöyle konuştu:

"Okuldaki havayı tatsınlar istedik. Bir de onların emeğini kattığı bir pankart hazırladık. Bu pankartta çocuklarımızın ayak ve el izlerini kulandık. Pankart 2 metre eninde ve 3 metre boyunda. Pankartın altında ayak izleri var Türkiye'nin yere sağlam bastığını gösteriyor. Türkiye'nin hepimizin elinde yükseldiğini göstermek adına çocuklarımızın el izleri var."

Etkinliğe binadaki herkesin destek verdiğini dile getiren Yalçın, çocukların da süslemelerde yardım ettiğini vurguladı.

Apartmanlarında okul çağında 6 çocuk olduğunu söyleyen Yalçın, "Bayraklarını ve balonlarını getirdiler. Biz dün marş söyledik. Yarın da kutlama yapacağız. Bu bizim için zor ama çocuklarımız için güzel bir anı olacak." ifadelerini kullandı.

Binada oturan çocuklar da 23 Nisan'ı kutlamak için resimler yaptıklarını ve bayraklarla bina girişini süslediklerini ifade etti.

23 Nisan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:11 Kaynak: AA

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