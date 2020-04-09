Apartman sakinlerinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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Apartman sakinlerinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Bartın'da apartman sakinleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına alkış ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak destek verdi.
Bartın'da apartman sakinleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına alkış ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak destek verdi.
Tuna Mahallesi mevkisinde bulunan Verem Savaş Dispanserinin karşısında yer alan bir apartmanda oturanlar, mahallelerine ambulansla gelen sağlık personeline destek için ıslık çalarak alkış tuttu ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak sevgi gösterisinde bulundu.
Sağlık çalışanları da ambulanslarının sirenlerini çalarak ve hoparlörden "Türkiyem" türküsünü çalarak karşılık verdi.
Bir süre türküye alkış tutarak ve evlerinin lambalarını yakıp söndürerek eşlik eden apartman sakinleri sağlık çalışanlarına moral verdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:56 Kaynak: AA
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