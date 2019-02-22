Son Dakika Haberleri: Apartman Sakinlerine 'Su Saati' Şoku

Apartman Sakinlerine 'Su Saati' Şoku

1 saat önce

Muş'ta bir apartmanda sabaha karşı abdest almak için uyanan vatandaşlar, su saatlerinin çalındığını görünce büyük şok yaşadı.

Apartman Sakinlerine 'Su Saati' Şoku, System.String[]
Muş'ta bir apartmanda sabaha karşı abdest almak için uyanan vatandaşlar, su saatlerinin çalındığını görünce büyük şok yaşadı.

15 Temmuz Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde sularının akmadığını fark etti. Kapının önünde bulunan su saatini kontrol etmek için dışarı çıkan vatandaşlar, 16 dairenin su saatinin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Apartman sakinlerinden Zeynep Tayfur, kapıyı açtığında su saatinin yerinde olmadığını belirterek, "Akşam herhangi bir ses duymadım. Apartmanda birçok kişinin saatini götürmüşler. Komşumuzda söyledi, onların da saatini götürmüşler. Şaşırdım ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Su saati nasıl götürülüyor? Nasıl sökmüşler. Eşim yeni su saatini gidip 75 TL'ye aldı" dedi.

Apartmanda kiracı olarak kaldığını belirten Ali Bozkurt ise apartmanda kiracı olduğunu ifade ederek, "Abdest almak için sabah namazına kalktım. Baktım sular akmıyor. Kapıyı açtım ve baktım ki su saati yerinde yok. Komşularla saatleri kontrol ettik ve daha sonra yöneticiyi çağırdık. Yönetici polise haber verdi ve polisler gelip buraların fotoğraflarını çekti. Polisler, hırsızları bulacaklarını söylediler. Belediyeye müracaat ettik, yeni saat alıp getirip taktım. Su saatinin tanesi 85 TL'ye mal oldu" diye konuştu. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:52 Kaynak: İHA

Sabah, Muş, Güncel
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