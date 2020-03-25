APARTMAN SAKİNLERİNİN VİRÜS TEDBİRİ; MİSAFİR KABUL ETMİYORLAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel APARTMAN SAKİNLERİNİN VİRÜS TEDBİRİ; MİSAFİR KABUL ETMİYORLAR - Son Dakika

APARTMAN SAKİNLERİNİN VİRÜS TEDBİRİ; MİSAFİR KABUL ETMİYORLAR

6 saat önce

SULTANGAZİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem alan apartman sakinleri, apartmanın giriş kapısına "Virüs nedeniyle misafir kabul etmiyoruz.

APARTMAN SAKİNLERİNİN VİRÜS TEDBİRİ; MİSAFİR KABUL ETMİYORLAR, System.String[]
SULTANGAZİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem alan apartman sakinleri, apartmanın giriş kapısına "Virüs nedeniyle misafir kabul etmiyoruz. Evde kal" yazısı astı. Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından Sultangazi'de bulunan bir apartmanın sakinleri, alınan tedbirlere destek olmak ve kendilerini koronovirüsten korumak için misafir kabul etmeme kararı aldı. Bu kararı da binanın giriş kapısına asılan "Virüs nedeniyle misafir kabul etmiyoruz. Evde Kal" yazısı ile duyurdular.

"YAZIYI OKUMALARINA RAĞMEN GELENLER VAR"

Virüsten korktuklarını belirten bina sakinlerinden Zekine Güven, misafirliğe gelenlerin dikkatini çekmek amacıyla yazıyı astıklarını söyledi. Güven, "Evet virüsten dolayı korkuyoruz. Evde iki tane yaşlımız var. O yüzden misafir kabul etmediğimiz yazıyı kapıya astık. Kendi sağlığımız için astık. Misafirler de dinlemiyor. O yazıyı okuyor ama yine de geliyor. Kendi akrabamız olan misafirleri mecbur alıyoruz" dedi.

Bir başka bina sakini de "Misafir kabul etmiyoruz. Kayınımın kızı asmış o yazıyı. Bizde iki tane yaşlı olduğu için misafir kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kapıya asılan yazı

-Apartmandan görüntü

-Apartman sakinleri ile röportaj

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Koronavirüs, Sultangazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:27 Kaynak: DHA

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