Apartman terasında hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi darbettiler - Son Dakika
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Apartman terasında hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi darbettiler

17.05.2022 04:37
Apartman terasında hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi darbettiler

ADANA'da apartman sakinlerince binanın terasında gezerken yakalanan Y.A., hırsız olabileceği şüphesiyle darbedildi.

ADANA'da apartman sakinlerince binanın terasında gezerken yakalanan Y.A., hırsız olabileceği şüphesiyle darbedildi. Hastaneye kaldırılan Y.A.'nın aynı mahallede oturduğunu ve 'gece kaybolan güvercinlerini bulmak için binanın damına çıktığını' söylediği öne sürüldü.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Sayhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın terasından seslerin geldiğini fark eden bina sakinleri, yukarı çıktıklarında bir kişinin gezindiğini fark etti. Hırsızlık şüphesi ile yaklaşan apartman sakinleri ile şüpheli arasında arbede çıktı. Arbede sırasında isminin Y.A. olduğu öğrenilen kişi, apartman sakinlerince darbedildi. Bu sırada bazı apartman sakinleri ise, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 'hırsız yakaladıklarını' bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, vatandaşların apartmanın terasında yakaladığı Y.A.'nın darbedilmiş halde olduğunu görünce, yaralı için ambulans istedi. Gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Y.A., daha sonra hastaneye kaldırıldı. Aynı mahallede oturduğu öğrenilen Y.A.'nın, gece kaçan güvercinlerini bulmak için apartmanın damına çıktığını söylediği iddia edildi. Polisin yaptığı incelemede, arbede sırasında bir dairede zarar oluştuğu belirlenirken, hırsızlık olayının ise meydana gelmediği tespit edildi.  Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Apartman terasında hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi darbettiler
Apartman terasında hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi darbettiler
Apartman terasında hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi darbettiler
YORUMLAR
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Hırsızlık, Yeşilyurt, Arbede, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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