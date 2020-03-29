Apartman ve özel iş yerlerine dezenfekte - Son Dakika
Son Dakika Yerel Apartman ve özel iş yerlerine dezenfekte - Son Dakika

Apartman ve özel iş yerlerine dezenfekte

6 saat önce

Apartman ve özel iş yerlerine dezenfekte Korona virüs salgınına karşı önlemler artarken, Malatya'da apartman ve özel iş yerlerinde dezenfekte yapılıyor.

Apartman ve özel iş yerlerine dezenfekte

MALATYA - Korona virüs salgınına karşı önlemler artarken, Malatya'da apartman ve özel iş yerlerinde dezenfekte yapılıyor. Dezenfekte yapan ekipler, site ve vatandaşları da ilaçlıyor.

Korana virüs nedeniyle, Malatya merkez ilçe Battalgazi Mehmet Buyruk Caddesi'nde bulunan Konak Sitesi, korona virüs nedeniyle dezenfekte yapıldı. Ayrıca özel iş yerlerinde de ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapılıyor.

Konak Sitesinde çalışan Abuzer Tütüncü, siteyi dezenfekte eden görevliden rica edip, kıyafetleriyle birlikte dezenfekte ile kendisini de ilaçlattı.

Abuzer Tütüncü, "Korana virüs nedeniyle bizde kendi önlemimizi alıyoruz. Şirket tarafından sitemizde dezenfekte çalışmasını yapıldı. Ben de dezenfekte oldum. Virüse karşı önlem alıyoruz" şeklinde konuştu.

İş yerini dezenfekte yaptıran esnaf Mete Kar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsün etkisinin arttığını belirterek, "Türkiye'de korana virüs nedeniyle vaka sayısının artığını gördük. Bizde sağlıklı bir şekilde hizmet vermek için, iş yerimizi dezenfekte yapılıyoruz. Biz Kebap işi yapıyoruz. Müşterilerimizle sosyal mesafemizi koruyoruz ve uzaktan siparişini alıyoruz. Müşterilerimize daha sağlıklı hizmet verebilmek için virüs nedeniyle iş yerimizi dezenfekte yaptırıyoruz. Devlet büyüklerimizin önerisi üzerine, virüs tedbirler doğrultusunda bizde kesinlikle içeride müşterilerimiz oturmuyor. Paket servis yapıyoruz. Hayat Ev Sığar sloganına katılıyoruz. Siz bizden isteyin, biz evinize siparişinizi getirelim. Evde Kal Türkiye'm" ifadelerini kullandı.

Apartman ve özel iş yerlerine dezenfekte

Malatya, Türkiye, Konak, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:55 Kaynak: İHA

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