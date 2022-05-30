Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

KARABÜK Karabük'te bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, 100. Mahallesi 1002 No'lu caddede meydana geldi. Yıldırım Sitesinde Berkay Ergün'ün ikamet ettiği dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.