Apartman yangını mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika
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Apartman yangını mahalleliyi sokağa döktü

29.04.2022 02:14

Apartman yangını mahalleliyi sokağa döktü BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde çıkan yangında itfaye araçlarını gören mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Apartman yangını mahalleliyi sokağa döktü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde çıkan yangında itfaye araçlarını gören mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Yangın Mahmudiye mahallesi Göçmenler sokakta bulunan apartmanın elektrik panosunda meydana geldi. Yoğun duman apartmanı sardı. Dumandan etkilenen kadına, olay yerine sevk edilen Ambulansta oksijen verilerek tedavi edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Apartman yangını mahalleliyi sokağa döktü
Apartman yangını mahalleliyi sokağa döktü
Apartman yangını mahalleliyi sokağa döktü
Apartman yangını mahalleliyi sokağa döktü
Apartman yangını mahalleliyi sokağa döktü
Apartman yangını mahalleliyi sokağa döktü

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Yangın, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Apartman yangını mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika


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