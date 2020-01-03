Apartman yangınında bir kişi öldü, 15 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Apartman yangınında bir kişi öldü, 15 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Apartman yangınında bir kişi öldü, 15 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Çorum'da bir apartmanda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de dumandan etkilendi.

Çorum'da bir apartmanda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de dumandan etkilendi.

Akkent Mahallesi 2. Cadde'deki 5 katlı apartmanın birinci katında yer alan Nafiz Kaymak'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bir süre sonra tüm daireyi sardı. Bu sırada Karaman ve üst katlarda oturan çok sayıda vatandaş yoğun duman sebebiyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince pencerelerden merdiven aracı yardımıyla tahliye edildi.

Bu kişilerden dumandan etkilendikleri anlaşılan 9'u çocuk 15'i Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangının ardından yangın çıkan dairede yapılan incelemede Kaymak'ın cesediyle karşılaşıldı.

Yangını haber alınca olay yerine gelen Kaymak'ın çocukları, "Babamız nerede" diye yetkililere sordu. Polis ve itfaiye ekiplerinin uzun süre acı haberi veremediği Kaymak'ın çocukları, babalarının öldüğünü öğrenince göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaymak'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Hastaneye kaldırılan dumandan etkilenen 15 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın Kaymak'ın dairesinde de hasara neden oldu.

Apartman yangınında bir kişi öldü, 15 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:04 Kaynak: AA
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