Kısa sürede yangın ile birlikte apartmanı dumanlar sarması sonucu, ihbar üzerine olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Apartmanın 4. katında dumandan etkilenen 5 kişi itfaiye merdiveni yardımı ile indirildi. Yangın esnasında dumandan etkilenen 5 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ayakta tedavi edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Apartman yangınında dumandan etkilenen 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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