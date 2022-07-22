Apartman yangınında dumanların arasında kalan anne ve iki çocuğu böyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Apartman yangınında dumanların arasında kalan anne ve iki çocuğu böyle kurtarıldı

22.07.2022 18:42

Apartman yangınında dumanların arasında kalan anne ve iki çocuğu böyle kurtarıldıAYDIN Aydının Didim ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Apartman yangınında dumanların arasında kalan anne ve iki çocuğu böyle kurtarıldı

AYDIN Aydının Didim ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin üst katlara da sıçradığı apartmanda mahsur kalan bir anne ve iki çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın; Yeni Mahalle Şehit Rıdvan Çakır caddesi üzerindeki 7 numaralı apartmanın 3. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre; apartman dairesinden dumanların çıktığını fark eden bina sakinleri durumu itfaiyeye ve emniyet güçlerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, üst kata sıçradı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin bir anda tüm daireyi sarması sebebiyle yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen yangın yarım saat içerisinde kontrol altına alınabildi.

Anne ve iki çocuğu itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı"

Yangın sebebiyle dumanlar tüm caddeyi kaplarken duman nedeniyle apartmandan tahliye edilemeyen bir anne ve biri bebek iki çocuğu ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın sebebiyle cadde kısa süreli trafiğe kapanırken, apartmanda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni öğrenilemezken, yangın sebebiyle çevrede korku dolu anlar yaşandı.

YORUMLAR
500
Sitenin tel örgüsüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Sitenin tel örgüsüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Başkan Atabay, Akbüklü vatandaşların sorunlarını dinledi Başkan Atabay, Akbüklü vatandaşların sorunlarını dinledi
Kaynak: İHA

İtfaiye, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Apartman yangınında dumanların arasında kalan anne ve iki çocuğu böyle kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:05 Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
16:46 Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu
16:36 Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 18:45:41. #1.12#
SON DAKİKA: Apartman yangınında dumanların arasında kalan anne ve iki çocuğu böyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement