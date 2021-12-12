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Son dakika haber... Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı

12.12.2021 09:15

Son dakika habere göre Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı Apartmanda çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabaha karşı 4 katlı apartmanın 1. katında çıkan yangın, korku dolu anlara sebep oldu.

Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı

Apartmanda çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabaha karşı 4 katlı apartmanın 1. katında çıkan yangın, korku dolu anlara sebep oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol alınırken, apartmanda mahsur kalan 2'si bebek toplam 14 kişi ise merdivenli araçla kurtarıldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Hatipköy Mahallesi Goncalar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.'nin kızıyla yaşadığı evin mutfak kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden Murat S., camdan dışarıya çıktı. Diğer apartman sakinleri ise merdiven boşluklarının dumanla dolması sebebiyle dışarıya çıkamadı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınırken, apartmanda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ise çalışma başlatıldı. Üst katlarda mahsur kalan 2'si bebek toplam 14 kişi, merdivenli araçla güvenle aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen 2'si bebek 4 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, M.S.'nin evde kızının da olduğunu iddia etmesi üzerine ekipler evin içinde 16 yaşındaki genç kızı aradı. Evde kimsenin olmaması üzerine M.S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika haber... Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı
Son dakika haber... Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı
Son dakika haber... Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı
Son dakika haber... Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı
Son dakika haber... Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı
Son dakika haber... Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı
Son dakika haber... Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı
Son dakika haber... Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı
Son dakika haber... Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı
Son dakika haber... Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı
Son dakika haber... Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı
Son dakika haber... Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı

İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Apartman yangınında mahsur kalan 2'si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı - Son Dakika
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