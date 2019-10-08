Son Dakika Haberleri: Apartman yöneticilerine asansör eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Apartman yöneticilerine asansör eğitimi verildi

Apartman yöneticilerine asansör eğitimi verildi

42 dakika önce

Afyonkarahisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından apartman yöneticilerine yönelik, asansör kullanımı ve denetimleri ile yönetmelikler hakkında bilgi verildi.

Apartman yöneticilerine asansör eğitimi verildi, System.String[]

Afyonkarahisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından apartman yöneticilerine yönelik, asansör kullanımı ve denetimleri ile yönetmelikler hakkında bilgi verildi.


Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda apartman yöneticisi katılırken, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde görevli Makine Mühendisi Nuri Gümüş ve AYK Teknik Muayene Genel Müdür Yardımcıları Yücel İşcanoğlu ile Tolga Dada tarafından bilgilendirme yapıldı.


Toplantı öncesi kısa bir değerlendirme yapan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, katılımlarından dolayı apartman yöneticilerine teşekkür ederek, asansör kullanım ve denetimlerinde yaşanan sorunları çözmek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Kontrol mekanizmaları ve apartman yöneticilerinin karşılıklı istişaresiyle sorunların çözüme ulaşabileceğini ifade eden Başkan Yardımcısı Öner, "Belediyemizin insana verdiği önem neticesinde, asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlıyoruz. Bu konuda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Makine Mühendisi Tuba Ciğerci'nin kontrolörlüğünde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ancak periyodik kontroller ve sonrasındaki bakım ve onarımlarla ilgili bazı sıkıntıların yaşandığı aşikar. İnşallah bu toplantı, yaşanan sorunların çözülmesine vesile olur" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Murat Öner, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:54 Kaynak: İHA
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