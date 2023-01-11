Apartman yöneticisi kadına çöp dayağı kamerada - Son Dakika
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Apartman yöneticisi kadına çöp dayağı kamerada

11.01.2023 16:10
Apartman yöneticisi kadına çöp dayağı kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde apartman yöneticiliği yapan kadın, çöpler ve ayakkabıların dışarıda tutulması yönünde uyardığı karşı komşusu tarafından darp edildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde apartman yöneticiliği yapan kadın, çöpler ve ayakkabıların dışarıda tutulması yönünde uyardığı karşı komşusu tarafından darp edildi. Meydana gelen olay sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, darbeden kişinin de mahkemeye giderek uzaklaştırma kararı aldırdığı öne sürüldü.

Olay 4 Ocak günü 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Manavkuyu Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitedeki bir dairde 2 yıldır oturan Z.D. (40) ve apartman yöneticisi Nurcan Tunoğlu (40) arasında, Z.D.'nin kapı önüne sürekli çöp ve ayakkabı koyması üzerine tartışma çıktı. Sitenin kuralları gereği belli saatler dışında kapıya çöp bırakılmaması konusunda Z.D.'yi uyaran Tunoğlu, 19 yaşındaki kızı için 'Sen bizim çöpümüzle uğraşacağına azgın kızınla uğraş' sözlerine maruz kaldı. 10 dakika sonra su deposu arızası için sitenin bahçesine inen Nurcan Tunoğlu, otoparkta bulunan Z.D.'nin eşi M.D. tarafından çağrıldı. Tunoğlu, otoparka doğru yürüdüğü esnada M.D.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yere düşen kadın, apartman görevlisinin araya girmesi sonucu ayağa kalkabildi.

O anlar güvenlik kamerasında

Nurcan Tunoğlu'nun darp edildiği anlar ise sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otoparka doğru yürüyen kadının, M.D. ile karşılaştığı ve yumruklu saldırıya uğradığı, apartman görevlisinin M.D.'yi uzaklaştırdığı anlar yer aldı. Daha sonra aracına binen M.D.'nin ise 'Seni öldüreceğim. Başına ne çoraplar öreceğim' diyerek olay yerinden ayrıldığı iddia edildi. Olayın ardından saldırıya uğrayan Tunoğlu, hastaneye gidip darp raporu aldıktan sonra Özkanlar Polis Merkezi'ne giderek, 'kasten yaralama, tehdit, hakaret' suçlarından M.D. ve Z.D. çiftinden şikayetçi oldu.

"Şiddete uğrayan benim ama uzaklaştırma kararını onlar almış"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Nurcan Tunoğlu, "Kendisi 2 yıldır bizim binamızda kiracı olarak kalıyor ve kendileri hakkında şikayet söz konusu. Son olarak da vakitsiz olarak kapının önüne bıraktıkları çöpler ve ayakkabılar konusunda eşini uyarmıştım. Eşi bana hakaret etti ve 10 dakika sonra da su deposundaki arıza için bahçedeyken, kendisi de otoparktayken beni çağırdı. Görüntülerde de var zaten, kapıya doğru geldiğimde beni yumruklayıp yere düşürdü. Apartman görevlimiz araya girmesine rağmen darp etmeye devam etti. Sonrasında da hakaret ve tehditleri sürdü. 'Benim kim olduğumu göreceksin. Başına türlü çoraplar öreceğim' dedi. Daha sonra da savcılıktan uzaklaştırma kararı almış can güvenliği olmadığı için. Şiddete uğrayan benim ama uzaklaştırma kararını onlar almış" dedi.

Kızına hakaret etmiş

Uyardığı komşusunun kendisine, "Sen bizimle uğraşacağına kızının azgınlıklarıyla uğraş" dediğini söyleyen Tunoğlu, "Ben ayakkabı ve çöp için uyardığımda 19 yaşındaki kızımla ilgili ağza alınmayacak şeyler söyledi. Ben şikayetimin arkasındayım, yargıda hakkımı arayacağım. Bir erkeğin bir bayana bunları yapması çok kötü. Ben bu insanla aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Biz bu insanla karşı komşuyuz bir de. Ben ona karşı verilen bu uzaklaştırma kararını komik buluyorum" açıklamasında bulundu.

'Yediğin dayaktan sonra sıkıntı var mı?' diye dalga geçmiş

Otopark kapısının önünde yumruklu saldırısına maruz kaldığı M.D. ile 2 gün önce asansörde karşılaştığını belirten Nurcan Tunoğlu, M.D.'nin kendisiyle önce dalga geçtiğini sonra da darp etmeye yeniden teşebbüs ettiğini söyledi. Tunoğlu, "Daha sonra da asansörde karşılaştık iki gün önce. Yediğin dayaktan sonra sıkıntı var mı diye dalga geçti benimle. Kendisiyle yargıda hesaplaşacağımı söyledikten sonra yine şiddet girişiminde bulundu. Ben iki çocuğumla yalnız yaşayan bir kadınım, kendimi güvende hissetmiyorum" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Apartman yöneticisi kadına çöp dayağı kamerada - Son Dakika

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