Apartman yöneticisi kadına paspas sapıyla saldırı iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Apartman yöneticisi kadına paspas sapıyla saldırı iddiası - Son Dakika

Apartman yöneticisi kadına paspas sapıyla saldırı iddiası

6 saat önce

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, binadaki dairenin günlük kiraya verilmesinden rahatsız olup, imza toplayan apartman yöneticisi Ayfer Ses'e (59), evini kiraya veren Meryem Ç.'nin kızı Merve B.'nin, paspas sapıyla saldırdığı öne sürüldü.

Apartman yöneticisi kadına paspas sapıyla saldırı iddiası, System.String[]

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, binadaki dairenin günlük kiraya verilmesinden rahatsız olup, imza toplayan apartman yöneticisi Ayfer Ses'e (59), evini kiraya veren Meryem Ç.'nin kızı Merve B.'nin, paspas sapıyla saldırdığı öne sürüldü. Kolu ve bacağında çatlaklar oluşan Ses ile Meyrem Ç. ve kızı Merve B., poliste birbirilerinden şikayetçi oldu.

Olay, pazar günü, Akçakoca'ya bağlı Hacı Yusuflar Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Apartman yöneticisi Ayfer Ses, Meryem Ç.'nin dairesini günlük olarak kiraya vermesinden rahatsız olup, imza toplayarak, bina sakinleriyle toplantı yaptı. Ayfer Ses, iddiaya göre, bu sırada eve gelen ve karşı dairesinde oturan Meryem Ç.'yi toplantıya çağırmak istedi. Kapıyı açan Meryem Ç.'nin kızı Merve B., yerdeki çöp torbasını kimin bıraktığını sordu. Ayfer Ses de çöpü kendisinin bırakmadığını, günlük kiraya verdikleri kişilerden birinin bırakmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Merve B., paspasın sapı ile Ses'e saldırarak, başına ve vücuduna vurup, tekme attı. Merve B., daha sonra çöp torbasını Ses'in başına fırlattı. Taraflar, birbirine saldırmaya başlarken, sesleri duyan apartman sakinleri de dışarı çıkıp, araya girdi.

Yaralanan Ayfer Ses, hastaneye gitti. Sağ elinde çatlak, sol bacağında ödem oluşan Ses, tedaviye alınırken, eli ve bacağı sargıya alındı. Polise giden tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılarak, ifadeleri alındı.

TARAFLARA KARŞILIKLI KORUMA KARARI

Meryem Ç. ve kızı Merve B., can güvenliklerinin olmadığı yönünde şikayette bulunurken, 3 ay süreyle 'çağrı üzerine koruma kararı' verildi. Ayfer Ses ve eşine koruma kararı bildirilerek, herhangi bir saldırıda bulunmaları halinde suç işlemiş olacakları iletildi. Ayfer Ses de Meryem Ç. ve kızı Merve B. hakkında şikayette bulunurken, aynı koruma karar alındı.

'DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETTİ'

Ayfer Ses, olay günü toplantı yaptıklarını belirterek, Dairelerimiz karşılıklı, toplantıya onu da çağırmak için kapısını çaldım. Kapısının önündeki çöpü sordu. Ben de kiracılarının bırakmış olabileceğini söyledim. Direkt benim üzerime sopayla saldırdı, bana tekmeler attı. Parmağımda çatlak var, başıma darbeler aldım, ayağım aynı şekilde. Toplantıdakiler elinden zor aldı. Daha önce de tehditler savuruyordu, can güvenliğim yoktu. Şikayetçi oldum dedi.

'KOCASIYLA BİRLİKTE SALDIRDI'

Meryem Ç. ise dairenin 1 aydır kullanılmadığını, çöplerin yönetici tarafından kapısına bırakıldığını iddia ederek, Kızımı yorgan bırakması için daireye gönderdim. Kızıma, yöneticilik yapan kişi, kocasıyla birlikte saldırdı. Şikayetçi olduk diye konuştu.


Akçakoca, Meryem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:54 Kaynak: DHA
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