Son Dakika Haberleri: Apartmana Dadanan Ayakkabı Hırsızı Kameraya Yakalandı

Apartmana Dadanan Ayakkabı Hırsızı Kameraya Yakalandı

44 dakika önce

Apartmana dadanan ayakkabı hırsızı kameraya yakalandı Ayakkabı hırsızları apartman sakinlerini canından bezdirdiİSTANBUL - Maltepe'de bir apartmana dadanan ayakkabı hırsızı, bina sakinlerini canından bezdirdi.

Apartmana dadanan ayakkabı hırsızı kameraya yakalandı
Ayakkabı hırsızları apartman sakinlerini canından bezdirdi

İSTANBUL - Maltepe'de bir apartmana dadanan ayakkabı hırsızı, bina sakinlerini canından bezdirdi. Apartmana adeta abone olan şahsın hırsızlık anları kameraya yansırken, apartman sakinleri bir an önce hırsızın bulunmasını istedi.
Maltepe'de bir apartmana dadanan ayakkabı hırsızından bıkan bina sakinleri, çareyi güvenlik kamerası taktırmakta buldu. Takılan güvenlik kamerasına da ayakkabı hırsızını durdurmadı.
Apartman sakinleri hırsızlardan yaka silkerken, hırsızın ayakkabı çalarak kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, hırsızın apartmana girişi elindeki telefon ile konuşuyor gibi yaparak etrafı gelen gideni gözetliyor. Ardından binanın Giriş kapısına yönelerek 10 saniyede kapıyı açıyor. Şahıs ardından ayakkabıları yanında getirdiği poşete doldurduktan sonra apartman sakini gibi binadan çıkarak rahat tavırları ile şüphe çekmeden olay yerinden uzaklaşıyor. Apartman sakinleri ise adeta apartmana abone olan hırsızın bir an önce yakalanmasını isteyerek, " Ayakkabılarımızı çalıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:34 Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa
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