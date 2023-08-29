Apartmana yayılan koku dehşeti ortaya çıkardı: 1 haftadır haber alınamıyordu evinde ölü bulundu

Tekirdağ Çorlu'da yaklaşık 1 haftadır haber alınamayan 51 yaşındaki vatandaş, evinde ölü bulundu.

Olay, Nusratiye Mahallesi Kısmetağacı 3. Aralık Sokak'taki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, 1 haftadır ortalıkta görünmeyen 51 yaşındaki Gürel Sever'e yakınları tarafından ulaşılamaması üzerine tek başına kaldığı ikamete polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çilingir vasıtasıyla evine girilen Gürel Sever, doğalgaz borusuna asılı vaziyette bulundu. Sağlık ekipleri, 1 çocuk babası Sever'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ve savcının yaptığı işlemlerin ardından Sever'in cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi. - TEKİRDAĞ