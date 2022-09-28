Kuzey Mahallesi Türkeli Apartmanı'nın 1'inci katında bulunan daireden ağır kokular yayılmaya başlayınca binadakiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, itfaiye personelinin de yardımıyla dairenin kapısı açıp, içeri girdi. Yatağında hareketsiz bulunan Erdinç Başeğmez'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaynak: DHA

Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › APARTMANA YAYILAN KÖTÜ KOKUYLA ÖLDÜĞÜ FARK EDİLDİ - Son Dakika

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