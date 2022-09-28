APARTMANA YAYILAN KÖTÜ KOKUYLA ÖLDÜĞÜ FARK EDİLDİ - Son Dakika
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APARTMANA YAYILAN KÖTÜ KOKUYLA ÖLDÜĞÜ FARK EDİLDİ

28.09.2022 16:04

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde komşularının bina içindeki kötü koku nedeniyle ihbarda bulunması üzerine evinde yalnız yaşayan Erdinç Başeğmez (52), yatağında ölü bulundu.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde komşularının bina içindeki kötü koku nedeniyle ihbarda bulunması üzerine evinde yalnız yaşayan Erdinç Başeğmez (52), yatağında ölü bulundu.

Kuzey Mahallesi Türkeli Apartmanı'nın 1'inci katında bulunan daireden ağır kokular yayılmaya başlayınca binadakiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, itfaiye personelinin de yardımıyla dairenin kapısı açıp, içeri girdi. Yatağında hareketsiz bulunan Erdinç Başeğmez'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık incelemesinden ardından Başeğmez'in cesedi otopsi için morga kaldırılacak.

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Kaynak: DHA

Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel APARTMANA YAYILAN KÖTÜ KOKUYLA ÖLDÜĞÜ FARK EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: APARTMANA YAYILAN KÖTÜ KOKUYLA ÖLDÜĞÜ FARK EDİLDİ - Son Dakika
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